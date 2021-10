Enrico Michetti si è vantato di non essere mai stato a Bruxelles

Il Foglio ha pubblicato un video, che lascia intendere sia piuttosto recente, in cui il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, parla della sua indipendenza politica durante un comizio. Dice Michetti:

«A loro fa paura la mia indipendenza. Io non sono un uomo del palazzo, come tanta altra gente. Non ho interessi del palazzo da difendere. Io non prendo ordini da Bruxelles. Anzi, non ci sono mai stato!»