È morto Abolhassan Banisadr, il primo presidente iraniano dopo la rivoluzione del 1979

Negli anni Sessanta, prima di diventare presidente, Banisadr era stato imprigionato in Iran per la sua opposizione allo scià Mohammad Reza Pahlavi, il re che governava in maniera autoritaria in Iran dal 1941. Uscito di prigione andò in Francia una prima volta; lì progettò la rivoluzione insieme al religioso Ruhollah Khomeini.

Intervistato da Reuters nel 2019, Banisadr disse che Khomeini, morto nel 1989, aveva tradito i principi rivoluzionari dopo aver preso il potere.

