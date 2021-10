Venerdì, parlando con Monica Guerzoni del Corriere della Sera, il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato il fatto che la Sicilia sia tornata in zona bianca e la decisione del governo di aumentare la capienza dei locali pubblici. Guerzoni gli ha anche fatto una domanda su Matteo Salvini, a proposito delle recenti divergenze tra il capo della Lega e il governo: riguardavano il disegno di legge per la riforma fiscale e sono state appianate giovedì pomeriggio durante un incontro tra Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Speranza ha detto:

Salvini è un rumore di fondo, lascia il tempo che trova. Non mi sembra che sposti granché. Il Cts aveva già dato il via libera ad allargare e se dobbiamo fare una discussione su un 10 per cento di posti in più o in meno su cinema e stadi io nemmeno mi siedo al tavolo.