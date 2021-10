A Catania ci sono stati danni a causa del maltempo, e secondo il comune ci sarebbero alcuni feriti

Poco prima delle 15.30 di martedì c’è stata una tromba d’aria nel centro storico di Catania, che ha portato forti piogge e grandine e provocato allagamenti e danni ad alcune abitazioni e negozi. Stando alle informazioni diffuse dal Comune di Catania sulla sua pagina Facebook, sono caduti diversi lampioni e sono stati sradicati vari alberi, alcuni dei quali hanno creato problemi al traffico sulla circonvallazione della città. Il Comune ha segnalato anche alcuni feriti, ma non ha diffuso ulteriori dettagli. Le autorità locali hanno raccomandato ai residenti di «prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza».

Sempre martedì ci sono stati maltempo e nubifragi anche nella Sicilia occidentale, in particolare a Palermo e a Trapani, dove sono stati segnalati allagamenti, disagi alla viabilità e interruzioni temporanee del servizio elettrico. Alcuni voli diretti all’aeroporto di Palermo sono stati deviati verso altri aeroporti.

Catania: piazza Duomo in questo momento (video Peppe Aloisi) pic.twitter.com/RgrpT6izrF — lasiciliaweb (@Lasiciliaweb) October 5, 2021