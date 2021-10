Secondo una commissione d’inchiesta indipendente, circa 330mila bambini e bambine avrebbero subìto abusi sessuali da parte di persone legate alla Chiesa cattolica in Francia

Secondo un esteso rapporto sulle violenze sessuali all’interno della Chiesa cattolica in Francia, negli ultimi settant’anni più di 330mila bambini e bambine avrebbero subito abusi sessuali da parte di sacerdoti e persone laiche legate alla Chiesa. Il rapporto è stato realizzato dalla Commissione indipendente sugli abusi nella Chiesa (CIASE) e si basa sulle informazioni contenute in vari archivi e su migliaia di testimonianze raccolte dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. Secondo il rapporto, nell’80 per cento dei casi le persone che hanno subito violenze sessuali erano maschi.

Nella conferenza stampa che si è tenuta martedì a Parigi per presentare il rapporto, il presidente della commissione, Jean-Marc Sauvé, ha accusato le autorità della Chiesa cattolica di aver insabbiato i casi di violenze sessuali «in maniera sistematica». Secondo il rapporto, i sacerdoti e le persone laiche che avrebbero compiuto gli abusi tra il 1950 e il 2020 sarebbero tra i 2.900 e i 3.200.