L’attore William Shatner, che interpretava il capitano Kirk in “Star Trek”, sarà la persona più anziana ad andare nello spazio con Blue Origin

L’attore statunitense William Shatner, conosciuto soprattutto per aver interpretato il capitano Kirk nella serie televisiva di fantascienza Star Trek, sarà la persona più anziana ad andare nello Spazio, con un lancio organizzato da Blue Origin, la compagnia spaziale del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Shatner ha 90 anni e il prossimo 12 ottobre sorpasserà la cosiddetta linea di Kármán, a 100 chilometri di altitudine, a bordo del razzo New Shepard, sviluppato in questi anni dalla società di Bezos. Blue Origin ha fatto sapere che assieme a Shatner farà parte dell’equipaggio anche Audrey Powers, una dirigente della società.

Finora la persona più anziana ad aver raggiunto lo Spazio era stata la ex aviatrice 82enne Wally Funk, che lo scorso 20 luglio aveva partecipato al primo volo con equipaggio di New Shepard: assieme a Funk, c’erano anche lo stesso Bezos, il fratello di Bezos, Mark, e l’allora 18enne Oliver Daemen, la persona più giovane ad aver mai viaggiato nello Spazio. In un comunicato, Shatner ha detto: «È da un bel po’ che sento parlare di Spazio. Adesso sto cogliendo l’opportunità di vederlo da me. Che miracolo».

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8 — Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

