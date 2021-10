Nove giocatori della nazionale cubana di baseball sono scappati dal ritiro della squadra durante un torneo in Messico

Nove dei 24 giocatori della nazionale cubana di baseball che si trovavano in Messico per partecipare a un torneo sono scappati dal ritiro della squadra. Lo ha comunicato domenica il governo cubano, che tuttavia non ha specificato i nomi degli atleti coinvolti.

Non è la prima volta che i giocatori cubani di baseball scappano dal ritiro mentre si trovano all’estero. Spesso il loro obiettivo è provare a ottenere un contratto con una squadra dei campionati nordamericani, come la Major League statunitense: è un fenomeno che secondo la Federazione cubana di baseball dipende dalla decisione del governo degli Stati Uniti di interrompere gli accordi destinati a normalizzare l’inserimento dei giocatori cubani nel circuito della Major League.