Uno dei giocatori più forti della nazionale cubana di baseball è scappato dopo essere arrivato negli Stati Uniti con la squadra

La Federazione cubana di baseball ha detto che il ventiduenne César Prieto, uno dei giocatori di baseball più forti del paese, ha abbandonato la nazionale poche ore dopo che mercoledì la squadra era arrivata negli Stati Uniti per disputare una partita del torneo preolimpico. La delegazione, composta da 40 giocatori e dal personale tecnico, aveva ottenuto il visto per raggiungere la Florida martedì, dopo un complesso intervento di mediazione da parte dei diplomatici di Cuba.

Non si sa se Prieto abbia deciso di scappare per provare a ottenere un contratto con una delle squadre della Major League Baseball (MLB), il principale campionato americano di baseball. La Federazione cubana di baseball ha imputato la decisione di Prieto alla decisione del governo degli Stati Uniti di interrompere l’accordo destinato a normalizzare l’inserimento dei giocatori cubani nel circuito della MLB.

