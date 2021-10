L’incendio sul “Ponte di ferro”, a Roma

Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un grosso incendio sul Ponte dell’Industria, a Roma, più noto come “Ponte di ferro”. L’incendio è iniziato verso le 23.30 di sabato e, verso mezzanotte, una parte del ponte è crollata. I vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme nel corso della notte, hanno detto che l’incendio ha coinvolto principalmente una delle passerelle metalliche per il passaggio di cavi e condotte del gas, che è crollata parzialmente.

Il Ponte dell’Industria è un importante collegamento tra la sponda occidentale e quella orientale del fiume Tevere nella zona sud di Roma: collega infatti i quartieri Ostiense e Marconi. È stato costruito tra il 1862 e il 1863 come congiungimento della linea ferroviaria tra Civitavecchia e la stazione centrale Termini, ma dal 1911, con lo spostamento del tracciato ferroviario sul ponte San Paolo, è diventato un passaggio carrabile e pedonale.

Nell’incendio non ci sono stati feriti e al momento non se ne conoscono le cause: secondo quanto scrive Repubblica, sul lato del ponte nei pressi di viale Marconi i vigili del fuoco avrebbero trovato almeno quattro accampamenti e diverse bombole a gas usate per cucinare, che potrebbero aver innescato le fiamme. Questa ipotesi, comunque, è ancora da accertare.