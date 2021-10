C’è stata un’esplosione in una moschea di Kabul: secondo i talebani sono morti alcuni civili

Domenica c’è stato un attacco esplosivo nella moschea Eid Gah di Kabul, in Afghanistan. Nella moschea, che è molto grande, al momento dell’esplosione era in corso il funerale della madre di uno dei portavoce dei talebani. Un altro portavoce, Bilal Karimi, ha detto ad Associated Press che nessun membro dei talebani è stato ferito, ma che alcuni civili sono morti, senza aggiungere altri dettagli. L’ONG Emergency ha scritto su Twitter di aver ricoverato 4 persone ferite nell’esplosione. Per il momento nessuno ha rivendicato l’attacco.

???? #Kabul Esplosione nel quartiere PD1, fuori dalla Eid Gah Mosque. Al momento 4 pazienti ricevuti nel nostro ospedale #Afghanistan #laguerraè — EMERGENCY (@emergency_ong) October 3, 2021