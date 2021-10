Celebripost

La presentazione del nuovo film di James Bond è stata abbondantemente documentata qui, dove sono raccolte tutte le foto della prima mondiale a Londra, mentre a seguire troverete una piccola selezione dei protagonisti capitanata da Daniel Craig. Tra le altre persone che valeva la pena fotografare ci sono poi le attiviste ambientaliste Greta Thunberg e Vanessa Nakate, i coniugi Obama con una pala in mano e il principe Haakon di Norvegia con un bouquet di fiori, per finire con la figlia di Madonna, Lady Gaga, Katy Perry e Woody Harrelson, esempio di come la mascherina non andrebbe indossata.