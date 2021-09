Il rettore talebano dell’università di Kabul ha vietato alle donne afghane di frequentare l’università

Lunedì il nuovo rettore talebano dell’università di Kabul ha detto che alle donne sarà vietato frequentare l’università, sia come docenti che come studenti, «fino a quando non verrà ricreato un ambiente realmente islamico» nel paese.

Folks!

I give you my words as the chancellor of Kabul University:

as long as real Islamic environment is not provided for all, women will not be allowed to come to universities or work. Islam first.

— Mohammad Ashraf Ghairat محمد اشرف غیرت (@MAshrafGhairat) September 27, 2021