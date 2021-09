Dal 2022 le nazionali di calcio vincitrici di Europei e Copa America si affronteranno in un nuovo trofeo intercontinentale

CONMEBOL e UEFA — le confederazioni del calcio sudamericano ed europeo — hanno annunciato che a partire dal 2022 le nazionali vincitrici delle rispettive coppe continentali (Copa America ed Europei) si affronteranno in nuovo trofeo intercontinentale. La prima edizione delle tre previste inizialmente dagli accordi verrà disputata da Italia e Argentina il prossimo giugno in data e sede da confermare (secondo indiscrezioni potrebbe disputarsi a Buenos Aires o Napoli, per i legami delle due città con Diego Armando Maradona).

L’organizzazione di questo nuovo trofeo rientra nella recente collaborazione tra le due confederazioni che riguarda anche il calcio femminile e giovanile, il futsal (calcetto) e la classe arbitrale. Già la scorsa estate, per la prima volta in partite ufficiali internazionali, arbitri sudamericani avevano diretto gare agli Europei e viceversa.