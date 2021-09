Secondo i primi exit poll delle elezioni in Germania, centrodestra e centrosinistra sono praticamente pari

Secondo i primi exit poll pubblicati domenica immediatamente dopo la chiusura dei seggi in Germania, i due principali partiti, il Partito Socialdemocratico (SPD, centrosinistra) e l’Unione Cristiano Democratica (CDU, centrodestra) sarebbero in parità o comunque molto più vicini di quanto previsto dai sondaggi fino a pochi giorni fa. Domenica i tedeschi hanno votato per il rinnovo del parlamento, e di conseguenza per decidere chi diventerà il prossimo cancelliere tedesco al posto di Angela Merkel.

Gli exit poll vanno presi con molta cautela: sono il risultato di sondaggi fatti direttamente ai seggi, con campioni ridotti e che danno soltanto un’idea indicativa di quale sarà il risultato finale.

Secondo gli exit poll pubblicati da Infratest Dimap, entrambi i partiti sarebbero al 25 per cento dei consensi, mentre secondo altri sondaggi pubblicati dall’emittente ZDF l’SPD sarebbe in lieve vantaggio: 26 per cento contro 24. Fino a pochi giorni fa, i sondaggi davano un distacco di diversi punti in favore dell’SPD, il cui candidato, Olaf Scholz, era apparso più solido rispetto al suo avversario di centrodestra, Armin Laschet.

JUST IN: Exit poll in Germany's 2021 federal election #btw21 pic.twitter.com/tKAKUgXtBk — DW Politics (@dw_politics) September 26, 2021

???????????? First exit poll for public broadcaster ZDF has SPD (26%) two pp ahead of CDU (24%). Greens come in third at 14.5%. #btw21 pic.twitter.com/6YdDjRyvp0 — Michael Knigge (@kniggem) September 26, 2021

Tra gli altri partiti, secondo Infratest, i Verdi avrebbero ottenuto il 15 per cento dei consensi mentre il Partito Liberal Democratico (FDP) e i nazionalisti di Alternativa per la Germania sarebbero all’11 per cento ciascuno.

Se la parità tra SPD e CDU dovesse essere confermata dai risultati definitivi (che potrebbero arrivare tra qualche giorno), potrebbe risultare molto complesso creare una coalizione di governo. Sia i Verdi sia FDP, infatti, nel corso della campagna elettorale non hanno escluso la possibilità di entrare in coalizione tanto con il centrodestra quanto con il centrosinistra, e questo renderà le trattative estremamente difficili.

– Leggi anche: Guida rapida alle elezioni in Germania