Elisa Balsamo ha vinto i Mondiali di ciclismo su strada

La ciclista italiana Elisa Balsamo ha vinto la prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo su strada, che si stanno disputando in questi giorni in Belgio. Balsamo, che ha 23 anni e alterna l’attività su strada a quella su pista, è arrivata prima in volata, tra le altre cose anche grazie a un determinante aiuto della sua compagna Elisa Longo Borghini. Al secondo posto è arrivata l’olandese Marianne Vos, al terzo posto è arrivata la polacca Katarzyna Niewiadoma.

Prima di Balsamo, l’ultima italiana a vincere un Mondiale su strada era stata Giorgia Bronzini nel 2011.