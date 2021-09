Dazn rimborserà gli abbonati che hanno riscontrato problemi durante le ultime partite di Serie A

Dopo i problemi di trasmissione segnalati giovedì sera durante le dirette di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio dell’ultima giornata di Serie A, la piattaforma di streaming online Dazn si è scusata con gli abbonati e ha previsto rimborsi per chi ne farà richiesta.

Dazn trasmetterà tutte le partite di campionato fino al 2024 (sette in esclusiva e tre in condivisione con Sky per ogni giornata). Il suo primo mese di servizio a pieno regime è stato però caratterizzato da una serie di problemi segnalati fin dalla prima giornata della stagione, per i quali la Lega Serie A ha chiesto rassicurazioni.