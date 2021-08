Dazn ha avuto alcuni problemi nella trasmissione delle prime partite di Serie A

La piattaforma di streaming online Dazn, che da quest’anno trasmette in esclusiva tutte le partite di Serie A, ha avuto alcuni problemi nella trasmissione di Inter-Genoa, prima partita della nuova stagione, disputata sabato sera. I problemi tecnici – che non sembrano aver interessato la piattaforma TIMvision, l’altro modo di accedere all’offerta di Dazn — sono durati alcuni minuti proprio all’inizio della partita. Dazn ha spiegato che il picco di accessi in quegli istanti ha causato un breve sovraccarico della sua rete di server globali, risolto in pochi minuti. Nel corso della serata non si sono verificati altri problemi diffusi, ma diversi utenti hanno segnalato sui social media la scarsa qualità della trasmissione.

