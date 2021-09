Netflix ha acquisito la società che detiene i diritti delle opere dello scrittore Roald Dahl

La piattaforma di streaming e casa di produzione televisiva Netflix ha annunciato di aver acquisito la Roald Dahl Story Company (RDSC), la società che detiene i diritti delle opere del celebre scrittore per bambini Roald Dahl, che scrisse tra gli altri La fabbrica di cioccolato, Matilde e Il GGG. In un comunicato, Netflix ha detto di voler creare un «universo esclusivo» di prodotti per portare ai fan «di adesso e del futuro le sue storie più amate in modi nuovi e creativi»: il comunicato dice che l’offerta di Netflix comprenderà formati come film e film animati, ma anche «giochi, esperienze immersive, teatro dal vivo, prodotti di consumo e molto altro».

Dahl, morto nel 1990 a 76 anni, è uno dei scrittori per bambini più famosi di sempre: i suoi libri sono stati tradotti in più di 60 lingue e hanno venduto più di 300 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2018 Netflix aveva già annunciato di aver acquisito i diritti per produrre delle serie tv animate tratte dai libri di Dahl: il comunicato diffuso a suo tempo parlava per esempio degli adattamenti di Il dito magico, Il grande ascensore di cristallo e Il coccodrillo enorme.

