È morto Jimmy Greaves, il miglior marcatore nella storia del campionato di calcio inglese: aveva 81 anni

È morto a 81 anni Jimmy Greaves, l’ex calciatore inglese che ha segnato più gol nella storia della First Division, il nome del massimo campionato inglese prima che diventasse Premier League. Greaves, che vinse il campionato del mondo con la Nazionale inglese nel 1966, detiene anche il record come miglior marcatore della storia del Tottenham, con cui ha segnato 266 gol in 379 presenze ufficiali. In totale ha segnato 357 gol nelle 516 partite giocate nel campionato inglese.

Nella sua carriera ha giocato sempre con squadre londinesi – Chelsea, Tottenham e West Ham – ad eccezione di una breve esperienza con il Milan, nel 1961, prima di essere venduto al Tottenham in seguito a un litigio con l’allenatore Nereo Rocco. Greaves ha segnato anche 44 gol in 57 presenze con la Nazionale inglese ed è quarto nella lista dei marcatori inglesi di tutti i tempi dietro a Wayne Rooney, Bobby Charlton e Gary Lineker.

We are deeply saddened to learn of the passing of Jimmy Greaves at the age of 81.

Jimmy was part of our @FIFAWorldCup-winning squad and scored a remarkable 44 goals in 57 games for the #ThreeLions.

All of our thoughts are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/CetXiwD25l

— England (@England) September 19, 2021