Weekly Beasts

Buona parte delle foto bestiali della settimana viene dagli animali ospitati negli zoo del mondo; come quello di Calcutta, che ha riaperto dopo sei mesi per le restrizioni per il coronavirus. Sono stati fotografati muntjak (cervidi originari dell’Asia), un serpente verde della vite e una gru coronata nera. Dallo zoo di Belgrado, in Serbia, valeva la pena mostrarvi un pinguino che nuota, la lingua di una giraffa e primi piani di un cammello e di un cigno nero.