Il governo delle isole Isole Fær Øer valuterà una modifica delle leggi sulla caccia ai delfini

Il primo ministro delle isole Isole Fær Øer, Bardur a Steig Nielsen, ha annunciato che il suo governo valuterà una modifica delle leggi sulla caccia ai delfini, dopo che domenica scorsa ne erano stati uccisi quasi 1.500 in un solo giorno. La caccia di delfini e di altri cetacei come i globicefali (conosciuti anche come “balene pilota”) fa parte delle tradizioni locali, ma quanto avvenuto domenica scorsa aveva colpito molto anche le persone del posto, e c’erano state critiche assai dure da parte delle associazioni ambientaliste.

Il primo ministro ha comunque detto che la caccia di domenica è da considerarsi «sostenibile» per l’ambiente, e che è stata un avvenimento «straordinario» dovuto alla grandezza insolita del branco di delfini, tre volte maggiore del più grande mai registrato.