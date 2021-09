Celebripost

È improbabile che nei giorni scorsi non vi siate imbattuti in qualche foto del Met Gala e del suo red carpet di ospiti famosi nei soliti vestiti appariscenti, ma non ci sono solo loro tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana. C’era una piccola delegazione di attori alla finale maschile degli US Open – Brad Pitt, Bradley Cooper, Rami Malek e Ben Stiller –, un’altra agli MTV Music Awards – tra cui Madonna, Camila Cabello, Megan Fox e i Foo Fighters – e altre facce note sparse qua e là: Jessica Chastain, Danny Glover, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia, Angelina Jolie alla Casa Bianca, Beatrice Vio al Parlamento europeo.