Ottanta puntate di Morning, avete domande?

Lunedì 20 settembre arriveremo all’ottantesima puntata di Morning, il podcast condotto ogni mattina dal lunedì al venerdì dal vicedirettore del Post, Francesco Costa. Ottanta puntate cominciano ad essere un bel numero e le persone che ascoltano Morning ogni mattina sono sempre di più. Quindi, come avevamo fatto alla trentesima puntata, approfittiamo volentieri di questa occasione per mettere un punto e a capo, e rispondere alle domande e alle curiosità che potreste avere su Morning: sulle scelte quotidiane di temi e notizie, sui dietro le quinte della sua realizzazione, fate un po’ voi.

Raccoglieremo le domande lunedì mattina sulla pagina Instagram del Post ma potete cominciare a scriverne anche nei commenti qui sotto, se siete tra le persone abbonate al Post. Risponderà lunedì alle vostre domande direttamente Francesco Costa, sempre nelle Storie dell’account Instagram del Post, ma pubblicheremo le risposte anche in questa pagina.

Se invece non sapete di cosa stiamo parlando – impossibile, dai – Morning è la rassegna stampa del Post: in venti minuti vi racconta ogni giorno cosa c’è sui giornali e soprattutto perché; quali sono le notizie di cui si parla di più, e come se ne parla. Ogni giorno una puntata nuova, online prima delle 8 sull’app, sul sito del Post e fino al 15 ottobre anche su Spotify e sulle altre piattaforme di Podcast. L’app si scarica qui, gratis. A lunedì.