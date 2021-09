La ministra degli Esteri olandese si è dimessa per la gestione delle evacuazioni dall’Afghanistan

La ministra degli Esteri dei Paesi Bassi Sigrid Kaag si è dimessa dopo che la camera bassa del Parlamento olandese ha approvato una mozione contro il governo per la sua gestione delle evacuazioni dall’Afghanistan. Mercoledì Kaag aveva ammesso che a causa del modo in cui il governo aveva reagito all’espansione militare dei talebani verso Kabul non erano stati evacuati alcuni cittadini afghani che avevano lavorato come traduttori o con altre mansioni per i militari olandesi.

Kaag faceva parte del governo dimissionario presieduto da Mark Rutte; nonostante la vittoria alle elezioni dello scorso marzo il primo ministro uscente non è riuscito a creare una nuova coalizione di governo.