La rete TIM sta avendo problemi in diverse parti d’Italia

La rete TIM sta funzionando male in diversi parti d’Italia. Downdetector, sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti riguardo a malfunzionamenti di questo tipo, mostra che c’è stato un picco di segnalazioni del guasto all’incirca alle 18. Sempre alle 18 il profilo Twitter ufficiale di TIM ha scritto che il servizio clienti «è pronto a fornire assistenza» sia per la rete mobile che per quella fissa.

Il Twitter Team è pronto a fornire assistenza #TIMMobile, contattate con un tweet @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano e @TIM4UAlessio. Buona serata da TIM! — TIM Official (@TIM_Official) September 15, 2021