Dopo il Verona anche il Cagliari ha già esonerato il suo allenatore, Leonardo Semplici

Il Cagliari ha esonerato Leonardo Semplici, il suo allenatore dallo scorso febbraio, dopo il deludente inizio di campionato della squadra, attualmente quartultima in classifica con un solo punto. Da anni il Cagliari costruisce squadre ambiziose ma finisce puntualmente a lottare per la salvezza. Semplici era subentrato a metà dell’ultimo campionato e il suo contribuito era servito a evitare la retrocessione. Il suo è il secondo esonero in Serie A dopo quello di Eusebio Di Francesco annunciato in mattinata dal Verona.