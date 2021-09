L’Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco dopo tre giornate di campionato

L’Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco, l’allenatore con cui aveva iniziato la stagione, dopo appena tre giornate di campionato: è il primo esonero della stagione nella Serie A di calcio. È stata decisiva l’ultima sconfitta, la terza di fila, subita lunedì sera in trasferta a Bologna. Il Verona aveva ingaggiato Di Francesco lo scorso 7 giugno per sostituire il croato Ivan Juric, andato al Torino dopo due stagioni ben al di sopra delle aspettative. Nelle prime tre giornate di campionato, però, il Verona ha sempre perso (le prime due contro Sassuolo e Inter) e ora è ultimo in classifica a zero punti insieme alla neopromossa Salernitana.

Per Di Francesco è il quarto esonero consecutivo dopo Roma, Sampdoria e Cagliari. Secondo indiscrezioni dovrebbe essere sostituito dall’ex difensore croato Igor Tudor, ancora sotto contratto con la Juventus dopo aver fatto parte dello staff di Andrea Pirlo nella passata stagione come vice allenatore.