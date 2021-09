C’è stata un’esplosione che ha fatto crollare parzialmente il solaio di una palazzina a Torre Angela, a est di Roma: ci sono due feriti

Attorno alle 7.20 di martedì mattina c’è stata un’esplosione che ha fatto crollare parzialmente il solaio di una palazzina di tre piani a Torre Angela, nella periferia est di Roma: secondo le prime informazioni due persone sono rimaste ferite e altre potrebbero essere disperse. I vigili del fuoco hanno soccorso due persone bloccate su un terrazzo ed evacuato la palazzina, dove in seguito all’esplosione si è sviluppato un incendio. Al momento le cause dell’esplosione non sono note, ma si ipotizza che ci possa essere stata una fuga di gas.

#Roma #14settembre 7:20, esplosione con successivo #incendio in una palazzina nel quartiere Torre Angela: due persone bloccate sul terrazzo soccorse dai #vigilidelfuoco, una ferita affidata alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro [#14settembre 8:00] pic.twitter.com/C56pEBbBF6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 14, 2021