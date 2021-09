Il governo dei talebani ha detto che le afghane potranno studiare all’università, ma solo in corsi riservati alle donne

Abdul Baqi Haqqani, ministro dell’Istruzione superiore del governo dei talebani in Afghanistan, ha detto domenica in conferenza stampa che le donne potranno continuare a studiare nelle università, ma in corsi riservati a sole donne e con docenti donne. Haqqani ha anche detto che il governo rivedrà i contenuti dei corsi universitari frequentati dalle donne e che, per le afghane che li frequentano, sarà obbligatorio coprirsi il capo: non è chiaro se si riferisca all’hijiab, che copre il capo ma non il viso, o a coperture più integrali.

La dichiarazione del ministro dell’Istruzione superiore è la prima direttiva ufficiale dei talebani rispetto al diritto allo studio delle donne, a cui i talebani hanno recentemente vietato di fare sport. Prima dell’instaurazione del nuovo regime talebano, in Afghanistan le donne potevano frequentare corsi universitari assieme agli uomini (diversamente dall’istruzione primaria e secondaria, in cui le classi erano separate) e non avevano obblighi sull’abbigliamento.

Durante il primo regime dei talebani, tra il 1996 e il 2001, le donne non potevano studiare dopo i 12 anni, lavorare fuori casa, guidare biciclette, moto e auto, utilizzare cosmetici e gioielli, entrare in contatto con qualsiasi uomo che non fosse il marito o un parente, o uscire senza un parente maschio che le accompagnasse.

