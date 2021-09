Gran parte dei giornali di oggi ha in prima pagina la ripartenza della scuola, che avverrà domani in quasi tutte le regioni italiane, dopo che negli scorsi giorni era iniziata solo in alcune. Le lezioni ricominceranno per tutti gli studenti in presenza, con l’obbligo del Green Pass per gli insegnati e il personale scolastico. Sulla possibilità che si torni alla didattica a distanza (DAD), il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha specificato a Repubblica che in caso di contagi non ci saranno più intere regioni con le scuole chiuse per il coronavirus: «È scritto chiaramente nel decreto del 6 agosto, il 111: se in un istituto si certifica un focolaio, si isola quella scuola. Se il contagio è in una classe, si isola la classe. Abbiamo scelto un approccio strutturale per non tornare più in DAD». Tra le altre notizie ci sono i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia e le cerimonie di commemorazione per il ventesimo anniversario dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. Per l0 sport, invece, si parla soprattutto della vittoria del Napoli contro la Juventus in Serie A.