Celebripost

Questa settimana moltissimi volti famosi dello spettacolo si sono concentrati al Lido di Venezia, per la 78esima edizione della Mostra del Cinema. Tra le celebrità che hanno partecipato a questa edizione quelle che si sono fatte notare di più sono Jamie Lee Curtis, che ha vinto il Leone d’oro alla carriera, e poi Zendaya e Timothée Chalamet, del cast dell’atteso film Dune. Mentre il festival di Venezia va verso la sua conclusione (la premiazione si terrà sabato), in Canada inizia il Toronto International Film Festival, a cui cominciano ad arrivare attrici come Julianne Moore e attori come Josh O’Connor. Intanto a New York è in corso la Fashion Week: ecco perché tra le foto della settimana ci sono anche alcuni dei volti più noti della moda statunitense, come Olivia Palermo e Emily Ratajkowski. Parlando di occasioni meno festaiole, venerdì a Parigi si è svolta una funzione in memoria dell’attore francese Jean-Paul Belmondo, che è morto lunedì a 88 anni: hanno partecipato tra gli altri il presidente Emmanuel Macron con la moglie Brigitte e Alain Delon.