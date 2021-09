L’app per le videochiamate Houseparty smetterà di funzionare

Giovedì i produttori dell’app Houseparty, un’app per le videochiamate che era diventata popolare durante i primi mesi di pandemia, hanno comunicato che smetteranno di aggiornarla a partire dal prossimo ottobre. Houseparty esiste dal 2016 ed è una versione più semplice di altri diffusi servizi di videochiamate, come Skype o Zoom: si rivolge soprattutto alle persone giovani o giovanissime, offrendo anche la possibilità di giocare con gli amici con cui si è collegati.

Millions of people around the world have used Houseparty to connect with their friends and family since the app launched. Today, we’re sharing that we’ve made the decision to discontinue the app in October. ❤️????

Read more: https://t.co/ZaJO8I1CPo pic.twitter.com/tMMMuViwAm

— Houseparty (@houseparty) September 9, 2021