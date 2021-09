Il magazzino di Amazon in mezzo a una baraccopoli messicana

Negli ultimi giorni è circolata ed è stata estesamente commentata online una foto di un nuovo centro logistico di Amazon costruito a Tijuana, in Messico, a ridosso di una baraccopoli. Nella foto, pubblicata su Twitter dal fotografo messicano Omar Martinez, risalta il netto contrasto tra il nuovo magazzino di una delle più grandi multinazionali al mondo e la povertà delle abitazioni fatiscenti nella periferia di Tijuana, una delle più grandi del Messico. La foto è stata descritta da molti come paradossale, o come rappresentazione evidente delle disuguaglianze economiche dovute al modello capitalista occidentale, ma dietro alla recente costruzione del magazzino ci sono anche altre storie, che hanno a che fare con gli interessi di Amazon nell’aggirare i dazi sui prodotti importati dalla Cina.

Quello di Tijuana è il sesto centro logistico di Amazon in Messico, ma la sua particolarità è di essere il primo costruito in una città al confine con gli Stati Uniti. Tijuana si trova infatti a circa 20 km da San Diego, in California, ed è molto nota per il muro che gli Stati Uniti costruirono negli anni Novanta lungo il suo confine per impedire l’entrata nel paese di migranti irregolari. Il motivo per cui Amazon ha deciso di costruire un centro logistico proprio a Tijuana è stato spiegato su Twitter da Charmaine Chua, insegnante di Studi globali presso l’Università della California.

Secondo Chua, per capire l’importanza del centro di Tijuana bisogna innanzitutto conoscere quella dell’area industriale del cosiddetto Inland Empire, un enorme territorio nel sud della California divenuto negli anni uno dei più importanti poli della logistica degli Stati Uniti, grazie ai prezzi vantaggiosi dei molti terreni liberi e della posizione strategica per i trasporti. Qui hanno sede i magazzini di molte delle più grandi aziende statunitensi e mondiali, e ovviamente anche di Amazon.

These photos of a new Amazon warehouse in Tijuana, Mexico have been going viral as the "This is capitalism" picture of the year. But there's a lot more going on here than the picture can tell you. Let's trace the Amazon supply chain! A thread:???? 1/ pic.twitter.com/XDNC5XkvgV

