Morning, dal 18 ottobre in poi

A partire da lunedì 18 ottobre, Morning – il podcast di rassegna stampa quotidiana curato da Francesco Costa – diventerà parte dell’offerta di contenuti per le abbonate e gli abbonati del Post: cioè le persone che con il loro aiuto permettono al Post di esserci e fare sempre di più.

Come annunciammo introducendo Morning, il Post ci tiene a offrire qualcosa di speciale alle persone che si abbonano e che permettono a tutti di leggere il Post gratuitamente. Il periodo in cui Morning è stato gratuito per tutti ha permesso a moltissime persone di conoscerlo e apprezzarlo senza impegno: in modo da scegliere a ragion veduta ed esperimento verificato – 99 puntate – se continuare ad ascoltarlo abbonandosi, dal 18 ottobre.

L’abbonamento al Post costa 8 euro al mese o 80 euro all’anno, si può pagare con carta di credito o con PayPal e si può disdire in qualunque momento con due clic (e diciamo davvero).

Per abbonarsi, si va qui. E grazie.