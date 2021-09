La lettera del produttore Cosmo sulla ripresa dei concerti in cui si balla

Il cantante e produttore Cosmo ha pubblicato sui quotidiani La Nazione e il Resto del Carlino e sul suo profilo Instagram una lettera al presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e alla vice presidente Elly Schlein per spiegare che le attuali regole sugli eventi continuano a tenere bloccato un grosso pezzo della musica dal vivo e degli eventi nei club. Per molti artisti e molti organizzatori di concerti, la possibilità di fare gli spettacoli con il pubblico seduto e distanziato non esiste: per chi come Cosmo fa musica elettronica, i concerti possono prevedere soltanto un pubblico in piedi, con la possibilità di ballare. Quegli stessi concerti, col pubblico seduto, non si possono fare: sia perché «non fa proprio parte di determinati riti, determinate culture musicali», sia perché le capienze ridotte non consentono di sostenere le spese.

La richiesta di Cosmo è che siano permessi gli ultimi concerti che si possono ancora fare all’aperto, con l’accesso riservato a chi ha il Green Pass, come quelli che ha organizzato e per cui ha già venduto tutti i biglietti – ma che non sa se si potranno davvero fare – a Bologna a inizio ottobre. Con una deroga alle regole nazionali, chiede alla presidenza della regione, si potrebbe fare un esperimento per quegli eventi, come già avvenuto in altri paesi.

La lettera di Cosmo continua sostenendo la necessità di vaccinarsi e ipotizza che la ripresa di questo genere di eventi possa incentivare ulteriormente i giovani ad aderire alla campagna. E, dice Cosmo, se finora nella gestione della pandemia «la musica elettronica come linguaggio dei giovani, l’aggregazione, la socialità e il ballo sono stati messi in coda a tutto», dopo un anno e mezzo «la convivenza col virus è iniziata. È ora di cancellare la parola “assembramenti”, smetterla di sbattere le persone in festa in prima pagina solo per creare polemiche e scandalo. È ora di creare aggregazione senza lo stigma dell’irresponsabilità o dell’untore».