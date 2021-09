I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 7 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.720 casi positivi da coronavirus e 71 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.870 (2 in meno di ieri), di cui 563 nei reparti di terapia intensiva (7 in meno di ieri) e 4.307 negli altri reparti (5 in più di ieri). Sono stati analizzati 106.505 tamponi molecolari e 212.360 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 3,99 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,22 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 3.361 e i morti 52.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (875), Veneto (583), Lombardia (510), Emilia-Romagna (396), Lazio (354).

Le principali notizie della giornata

Il dibattito sulla possibilità che venga introdotto in Italia un “obbligo vaccinale” relativo al coronavirus si sta facendo sempre più acceso, nella politica, sui giornali e tra gli esperti e studiosi di bioetica. In questo articolo

Lunedì il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che a breve anche in Italia si comincerà a somministrare la terza dose di vaccino contro il coronavirus. I primi a riceverla nel corso del mese di settembre saranno i soggetti “fragili”, ossia le persone immunodepresse, quelle con un sistema immunitario meno efficiente (come ad esempio chi ha subito il trapianto di un organo o i malati di tumore).

