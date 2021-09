I talebani hanno disperso con la forza una manifestazione di sole donne a Kabul

Sabato 4 settembre i talebani hanno disperso con la forza una manifestazione tenuta da alcune decine di donne a Kabul, la capitale dell’Afghanistan. Le donne, circa una cinquantina, erano dirette al palazzo presidenziale e protestavano per mantenere i diritti acquisiti negli ultimi vent’anni, che ritengono in pericolo sotto il nuovo regime dei talebani.

Associated Press ha scritto che la manifestazione è stata dispersa dalle forze di sicurezza talebane, che hanno sparato in aria alcuni colpi di arma da fuoco. Una delle manifestanti ha raccontato ad Al Jazeera che i talebani hanno picchiato una ragazza e sparato gas lacrimogeni e spray urticante: «abbiamo mantenuto un atteggiamento pacifico per tutto il tempo, ma loro volevano fermarci a ogni costo», ha aggiunto la manifestante.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA

— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021