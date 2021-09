L’Italia ha pareggiato 0 a 0 contro la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022

Domenica sera l’Italia ha pareggiato per 0 a 0 contro la Svizzera in una partita delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. La Nazionale ha giocato una buona partita, ma ha mostrato dei problemi nel trasformare in gol le azioni offensive; Jorginho ha anche sbagliato un rigore, parato da Yann Sommer. Dopo il pareggio per 1 a 1 di giovedì scorso, l’Italia allenata da Roberto Mancini ha raggiunto il 36esimo risultato utile consecutivo, un record. L’Italia è prima nel girone con 11 punti, seguita dalla Svizzera a 7 ma con due partite in meno. La Nazionale giocherà contro la Lituania mercoledì.