Weekly Beasts

Un panda rosso che dorme tra le frasche, un tamarino imperatore spalmato su un ramo, una foca spiaggiata e un panda che riposa a pancia piena: le foto bestiali di questa settimana sembrano un invito a godere con rilassatezza di questo primo weekend di settembre. Sembra una buona idea dedicarsi a una tolettatura, come fa la pecora di Shepton Mallet, o a un bel bagno come l’elefante indiano. Chi invece è in cerca di qualcosa di più dinamico può ispirarsi a un’altra pecora e al suo elegante salto in lungo, o a un topi (si chiama così) sull’attenti. La foto della tapira col naso storto, invece, va bene per tutte le esigenze.