Il sindaco di New York Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli allagamenti causati dall’uragano Ida

Mercoledì il sindaco di New York Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza nella città a causa delle piogge e degli allagamenti dovuti all’arrivo dell’uragano Ida, che si è progressivamente spostato a Nord dopo che domenica aveva interessato la Louisiana.

Secondo il National Weather Service, il Servizio meteorologico nazionale statunitense, a Central Park – il maggiore e più noto parco di Manhattan – sono stati raggiunti gli 8 centimetri di pioggia in un’ora. L’acqua è entrata nelle stazioni della metropolitana e dentro le case, allagando anche le strade.

La polizia cittadina ha detto alle persone di stare in casa e i vigili del fuoco stanno attualmente soccorrendo le persone che hanno chiesto aiuto. Per ora, molte stazioni della metropolitana sono chiuse e molti voli in partenza da New York sono sospesi.

I voli sono sospesi anche dallo stato del New Jersey, confinante a sud con lo stato di New York, in cui, secondo le notizie attuali, l’uragano ha distrutto almeno nove case e ha provocato almeno un morto.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight. We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Negli ultimi anni numerosi studi e ricerche hanno messo in evidenza come il riscaldamento globale, causato in buona parte dalle attività umane, possa essere tra le cause della maggiore frequenza e potenza delle tempeste tropicali e degli uragani.