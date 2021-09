Un’esplosione ha fatto crollare una villetta in provincia di Massa-Carrara: i vigili del fuoco stanno cercando eventuali dispersi

Nella tarda mattinata di giovedì c’è stata una forte esplosione che ha fatto crollare parzialmente una villetta a due piani nel comune toscano di Filattiera, in provincia di Massa-Carrara, nel nord della Toscana: da alcune ore sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco assieme al nucleo cinofili di Livorno e alla squadra Urban Search and Rescue (USAR) di Pisa per verificare se qualcuno sia rimasto intrappolato tra le macerie. Al momento le cause dell’esplosione non sono note: secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di una fuga di gas.

#MassaCarrara, esplosione e crollo parziale di un’abitazione di due piani a Filattiera, in corso le ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte: dalle 11:15 squadre di #vigilidelfuoco in azione con #cinofili e #USAR [#2settembre 13:00] pic.twitter.com/o4v2MLnmM2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 2, 2021