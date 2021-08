C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 in Sicilia

Martedì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 nel mare a pochi chilometri da Palermo, in Sicilia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il terremoto è avvenuto verso le 6.14, con epicentro in mare, a pochi chilometri dalla costa. L’ipocentro invece è stato rilevato a una profondità di 6 chilometri. Pochi minuti dopo ci sono state altre due scosse di minore intensità. Molte persone hanno avvertito il terremoto e sono scese in strada. Al momento non ci sono notizie di feriti o danni.