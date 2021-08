Un membro del governo israeliano ha incontrato il presidente palestinese Mahmoud Abbas per la prima volta dopo dieci anni

Domenica il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha incontrato il presidente palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah, in Cisgiordania: è il primo incontro tra un membro del governo israeliano e Abbas dal 2010 e l’incontro più importante tra le due parti dal 2014.

Gantz ha detto che lui e Abbas hanno discusso della sicurezza nazionale in Israele e in Cisgiordania e che Israele adotterà alcune misure per rafforzare l’economia palestinese. Gantz ha detto anche che lui e Abbas continueranno a comunicare, in futuro, sui temi di cui hanno parlato. Un funzionario palestinese ha spiegato ad Associated Press che nell’incontro è stata discussa anche la richiesta palestinese di fermare le operazioni militari israeliane in alcune aree della Cisgiordania.

We also discussed shaping the security and economic situations in the West Bank and in Gaza. We agreed to continue communicating further on the issues that were raised during the meeting.

