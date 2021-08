È morto a 91 anni l’attore Ed Asner, noto per i ruoli di Lou Grant e Papa Giovanni XXIII

È morto a 91 anni Ed Asner, attore e doppiatore noto soprattutto per essere stato il giornalista Lou Grant nella sitcom degli anni Settanta Mary Tyler Moore e poi in Lou Grant, una successiva serie, questa volta più drammatica e più incentrata sul suo personaggio. Nel 2002 Asner era inoltre stato Papa Giovanni XXIII in una popolare miniserie italiana della Rai in due puntate.

Nato e cresciuto in Kansas e figlio di ebrei aschenaziti, Asner debuttò nel cinema negli anni Sessanta e recitò, tra gli altri, in El Dorado di Howard Hawks e in JFK – Un caso ancora aperto di Oliver Stone. In più di un’occasione interpretò poi Babbo Natale. È stato inoltre il doppiatore di Carl Fredricksen, l’anziano coprotagonista di Up (che nella versione italiana ha la voce di Giancarlo Giannini). Negli anni Ottanta fu presidente dello Screen Actors Guild, il sindacato degli attori statunitensi.