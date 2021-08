Kathy Hochul è la nuova governatrice dello stato di New York

Lunedì Kathy Hochul ha giurato come nuova governatrice dello stato di New York, diventando la prima donna a ricoprire questo incarico. Hochul ha preso il posto di Andrew Cuomo, che era stato governatore dello stato per 10 anni (tre mandati consecutivi) e che si era dimesso dopo che un’inchiesta lo aveva accusato di avere molestato sessualmente diverse donne, tra cui sue dipendenti.

Kathy Hochul, Democratica di 62 anni, era la vice di Cuomo. Nata in una famiglia cattolica di Buffalo, nello stato di New York, ha sempre lavorato nella politica locale, entrando nel Congresso dello stato di New York nel 2011. Diversamente da Cuomo, noto per il suo stile combattivo, Hochul si è fatta notare per i suoi modi più controllati e misurati.