Udinese-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Udinese-Juventus è una delle partite della prima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 18.30 alla Dacia Arena di Friuli e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La Juventus si presenta all’inizio del campionato allenata da Massimiliano Allegri, tornato per sostituire Andrea Pirlo dopo il quarto posto della passata stagione. L’Udinese invece ha tenuto Luca Gotti, con cui ha terminato l’ultimo campionato al quattordicesimo posto, ma ha perso il suo miglior giocatore, l’argentino Rodrigo De Paul, venduto all’Atletico Madrid.

Dove vedere Udinese-Juventus

Udinese-Juventus verrà trasmessa in esclusiva su Dazn, la piattaforma di streaming online che per ogni giornata di campionato avrà sette partite in esclusiva e tre in condivisione con Sky. L’abbonamento a Dazn è uno solo e costa 29,99 euro al mese. Si può disdire in qualsiasi momento. Qui tutte le informazioni e i link per seguire il calcio in questa stagione

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

Udinese (3-5-2) Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Udogie, Arslan, Walace, Pereyra, Molina; Pussetto, Cristo Gonzales

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.