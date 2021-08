Nei quotidiani di oggi, sabato 21 agosto, si continua a parlare della situazione in Afghanistan dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani. Si parla anche del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Comunione e Liberazione, dove ha invitato nuovamente a vaccinarsi, e del discusso rave sul lago di Mezzano, in provincia di Viterbo. C’è spazio poi per il campionato di Serie A, che inizia stasera con le prime due partite della prima giornata: Inter-Genoa e Verona-Sassuolo.