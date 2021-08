Dove vedere Inter-Genoa in TV e in streaming

Inter-Genoa è la prima partita della nuova stagione di Serie A insieme a Verona-Sassuolo. Si gioca stasera alle 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. L’inizio del campionato segnerà anche il ritorno di un numero consistente di spettatori dopo oltre un anno e mezzo di pandemia: tutti gli stadi della Serie A saranno aperti al 50 per cento della loro capienza. A San Siro sono previsti tra i 25 e i 30mila tifosi.

L’Inter è la squadra campione d’Italia e dovrà difendere il titolo vinto nella passata stagione con un nuovo allenatore, Simone Inzaghi, e senza tre protagonisti dello Scudetto: Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e temporaneamente Christian Eriksen, sostituiti da Edin Dzeko, Denzel Dumfries e dall’ex milanista Hakan Calhanolgu. Il Genoa invece ha concluso lo scorso campionato all’undicesimo posto e ha tenuto come allenatore Davide Ballardini. Come ogni anno il club è stato molto attivo nel mercato: ha venduto Eldor Shomurodov alla Roma e ha preso tra gli altri Salvatore Sirigu, Zinho Vanheusden (dall’Inter) e Hernani dal Parma.

Dove vedere Inter-Genoa

Inter-Genoa verrà trasmessa in esclusiva su Dazn, la piattaforma di streaming online che per ogni giornata di campionato avrà sette partite in esclusiva e tre in condivisione con Sky. L’abbonamento a Dazn è uno solo e costa 29,99 euro al mese. Si può disdire in qualsiasi momento. Qui tutte le informazioni e i link per seguire il calcio in questa stagione

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

Inter (3-5-1-1) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko

Genoa (3-5-2) Sirigu; Vanheusden, Biraschi Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Kallon, Pandev

***

