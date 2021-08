Gran parte dei giornali in edicola mercoledì ha in apertura la prima conferenza stampa dei talebani dalla conquista di Kabul: si parla soprattutto di come abbiano cercato di mostrarsi più moderati, in modo da avere più legittimità a livello internazionale, e delle promesse fatte riguardo a temi come i diritti delle donne e il rapporto con il gruppo terroristico di al Qaida. Diversi altri articoli parlano invece di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, e delle conseguenze che la caduta dell’Afghanistan avrà sull’immigrazione in Europa.