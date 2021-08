Quasi tutti i giornali di oggi hanno in apertura quanto successo ieri a Kabul, in Afghanistan, dove migliaia di afghani e cittadini stranieri sono andati all’aeroporto internazionale della capitale per cercare di lasciare il paese dopo la conquista del potere da parte dei talebani. Si parla anche del discorso tenuto ieri sera dal presidente statunitense Joe Biden che ha difeso la scelta di ritirare le truppe statunitensi dall’Afghanistan e ha ammesso che la riconquista dei talebani è stata più veloce del previsto. Per quanto riguarda la pandemia da coronavirus si torna a parlare della possibilità che la Sicilia passi in zona gialla dalla prossima settimana, a causa dell’aumento dei contagi e del peggioramento del tasso di occupazione dei reparti ospedalieri.